Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за воскресенье, 22 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли моменты с участием форварда Милуоки Янниса Адетокумбо, защитника Кливлендаа Джей Ар Смит и другие.

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф НБА сезона-2017/18.

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