НБА: Милуоки обыграл Бостон, Кливленд был сильнее Индианы

Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за воскресенье, 22 апреля.

НБА: результаты матче за 22 апреля Getty Images

Милуоки – Бостон 104:102 (24:17, 27:18, 24:32, 29:35)

Счет в серии 2:2

Милуоки: Адетокумбо (27 + 7 подборов), Миддлтон (23), Брогдон (10), Бледсоу (9), Зеллер (4) – старт; Паркер (16 + 7 подборов), Макер (8 + 5 блок-шотов), Деллаведова (4), Снелл (3).

Бостон: Браун (34 + 8 подборов), Тейтум (21), Хорфорд (13 + 9 подборов), Розир (10 + 8 передач), Бэйнс (9 + 11 подборов) – старт; М-с Моррис (13), Оджелей (2), Ларкин (0), Ябуселе (0), Монро (0).

Сан-Антонио – Голден Стэйт 103:90 (30:22, 26:20, 21:29, 26:19)

Счет в серии 1:3

Сан-Антонио: Олдридж (22 + 10 подборов), Гэй (14 + 7 подборов), Мюррей (12), Миллс (9), Грин (6) – старт; Джинобили (16), Андерсон (10), Паркер (9), Пау Газоль (5), Бертанс (0).

Голден Стэйт: Дюрэнт (34 + 13 подборов), Томпсон (12), Грин (9 + 18 подборов + 9 передач + 5 потерь), Макги (7 + 7 подборов), Игудала (4) – старт; Ливингстон (10), Уэст (8), Кук (4), Луни (2), Янг (0).

Вашингтон – Торонто 106:98 (22:30, 18:21, 40:29, 26:18)

Счет в серии 2:2

Индиана – Кливленд 100:104 (24:30, 26:30, 28:20, 22:24)

Счет в серии 2:2

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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