Роскошные данки Хардена и Эмбиида – среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за субботу, 21 апреля.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.
В их число вошли роскошные данки атакующего защитника Хьюстона Джеймса Хардена, центрового Филадельфии Джоэля Эмбиида, и его партнера Бена Симмонса, центрового Юты Руди Гобера, а также форварда Нью-Орлеана Энтони Дэвиса.
Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф НБА сезона-2017/18.
Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!
Полная версия правил