Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за субботу, 21 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли роскошные данки атакующего защитника Хьюстона Джеймса Хардена, центрового Филадельфии Джоэля Эмбиида, и его партнера Бена Симмонса, центрового Юты Руди Гобера, а также форварда Нью-Орлеана Энтони Дэвиса.

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф НБА сезона-2017/18.

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