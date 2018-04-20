Нью-Орлеан стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА

Пеликанс всухую прошли Портленд, выиграв четыре матча подряд.

Новый Орлеан, занявший шестое место в регулярном чемпионате, стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА.

В четвертом матче четвертьфинальной серии Западной конференции Пеликанс на домашней площадке обыграли Портленд, после чего счет в серии стал 4:0.

Самым результативным игроком серии стал форвард пеликанов»Энтони Дэвис, который за четыре матча в среднем набирал по 33 очка, а также делал по 12,3 подбора за игру.

В следующем раунде плей-офф Новый Орлеан сыграет с победителем пары Голден Стэйт - Сан-Антонио.

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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