Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за субботу, 21 апреля.

НБА: результаты матчей плей-офф за 21 апреля Getty Images

Майами – Филадельфия 102:106 (26:26, 35:30, 22:23, 19:27)

Счет в серии 1:3

Майами: Драгич (20 + 5 потерь), Дж. Джонсон (15 + 8 подборов), Уайтсайд (13 + 13 подборов), Ричардсон (10 + 7 передач + 7 перехватов), Джонсон (0) – старт; Уэйд (25), Эллингтон (10), Уинслоу (7), Адебайо (2), Олиник (0).

Филадельфия: Редик (24), Симмонс (17 + 13 подборов + 10 передач + 7 потерь), Эмбиид (14 + 12 подборов + 5 блок-шотов + 8 потерь), Шарич (11 + 8 подборов), Ковингтон (10) – старт; Белинелли (10), Ильясова (10 + 8 подборов), Джонсон (8), Макконнелл (2), Андерсон (0).

Новый Орлеан – Портленд 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36)

Счет в серии 4:0

Новый Орлеан: Дэвис (47 + 11 подборов), Холидэй (41 + 8 передач + 7 потерь), Мур (14), Миротич (10 + 11 подборов), Рондо (7 + 7 подборов + 16 передач) – старт; Хилл (6), Кларк (3), Миллер (3).

Портленд: Макколлум (38), Амину (27), Лиллард (19 + 6 передач), Нуркич (18 + 11 подборов), Тернер (15) – старт; Болдуин (3), Коллинз (2), Дэвис (1), Коннотон (0).

Миннесота – Хьюстон 121:105 (27:28, 25:23, 35:24, 34:30)

Счет в серии 1:2

05:00 Юта – Оклахома-Сити - еще идет

Счет в серии 1:1

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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