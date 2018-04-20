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НБА: Филадельфия обыграла Майами, Бостон сыграет с Милуоки

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Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за субботу, 21 апреля.
НБА: результаты матчей плей-офф за 21 апреля
НБА: результаты матчей плей-офф за 21 апреля
Getty Images

Майами – Филадельфия 102:106 (26:26, 35:30, 22:23, 19:27)

Счет в серии 1:3

Майами: Драгич (20 + 5 потерь), Дж. Джонсон (15 + 8 подборов), Уайтсайд (13 + 13 подборов), Ричардсон (10 + 7 передач + 7 перехватов), Джонсон (0) – старт; Уэйд (25), Эллингтон (10), Уинслоу (7), Адебайо (2), Олиник (0).

Филадельфия: Редик (24), Симмонс (17 + 13 подборов + 10 передач + 7 потерь), Эмбиид (14 + 12 подборов + 5 блок-шотов + 8 потерь), Шарич (11 + 8 подборов), Ковингтон (10) – старт; Белинелли (10), Ильясова (10 + 8 подборов), Джонсон (8), Макконнелл (2), Андерсон (0).

00:00 Новый Орлеан – Портленд
02:30 Миннесота – Хьюстон
05:00 Юта – Оклахома-Сити

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, расписание матчей, плей-офф
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