Словенский проспект Лука Дончич решил идти на драфт НБА.

Атакующий защитник мадридского Реала Лука Дончич уладил все бумажные формальности и заявился на драфт НБА, сообщает Yahoo Sports.

Словенец – один из самых многообещающих проспектов европейского баскетбола. Летом минувшего года он помог национальной сборной Словении выиграть золото Евробаскета. Ожидается, что на драфте-2018 он будет выбран под одним из первых пиков.

Недавний матч Евролиги между Реалом и Панатинаикосом посетил ряд представителей клубов НБА – менеджеры Шарлотт, Лейкерс и Орландо просматривали Дончича.

В нынешнем сезоне Евролиги 19-летний Лука принял участие в 29 встречах, набирая в них 16,3 очка, собирая 4,7 подбора и совершая 4,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем. Его средний рейтинг эффективности составляет "+22,1".

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