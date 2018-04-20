Эффектные проходы ЛеБрона – среди лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за пятницу, 20 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли мощные данки форварда Вашингтона Келли Убре, форварда Кавальерс Джеффа Грина и лидера Милуоки Янниса Адетокунбо, эффектные проходы форварда Кливленда ЛеБрона Джеймса, блок-шот разыгрывающего защитника Уизардс Джона Уолла, а также роскошный аллей-уп форварда Бакс Криса Миддлтона на Джабари Паркера.

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф НБА сезона-2017/18.

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