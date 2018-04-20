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НБА: Индиана обыграла Кливленд, Вашингтон дома добыл победу над Торонто

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Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за пятницу, 20 апреля.
НБА: Индиана обыграла Кливленд, Вашингтон дома добыл победу над Торонто
Getty Images

Индиана – Кливленд 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21)

Счет в серии 2:1

Вашингтон – Торонто 122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21)

Счет в серии 1:2

Милуоки – Бостон – еще идет

Счет в серии 0:2

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, расписание матчей
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