Эксперт телеканала TNT Кенни Смит разобрал матч плей-офф НБА между Индианой и Кливлендом при помощи новейших технологий.

Ведущий разбирал матч в студии, но затем попросил секунду паузы и вошел в экран за его спиной, благодаря чему оказался на площадке среди баскетболистов. Таким образом, Смит получил возможность наглядно разобрать момент матча, передвигаясь по "паркету".

После своего разбора Смит исчез, а игра на экране возобновилась.

Kenny Smith Showed off NBA on TNT's Awesome New Tech https://t.co/07oR0jDyTP pic.twitter.com/aK1nZEMZDD