Будущее настало: комментатор разобрал матч НБА, войдя в экран
Американский телеканал разобрал баскетбольный матч при помощи впечатляющих новейших технологий.
Эксперт телеканала TNT Кенни Смит разобрал матч плей-офф НБА между Индианой и Кливлендом при помощи новейших технологий.
Ведущий разбирал матч в студии, но затем попросил секунду паузы и вошел в экран за его спиной, благодаря чему оказался на площадке среди баскетболистов. Таким образом, Смит получил возможность наглядно разобрать момент матча, передвигаясь по "паркету".
После своего разбора Смит исчез, а игра на экране возобновилась.
Kenny Smith Showed off NBA on TNT's Awesome New Tech https://t.co/07oR0jDyTP pic.twitter.com/aK1nZEMZDD— SportsGossip.com (@sportsgossip) 19 апреля 2018 г.
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