Потрясающие данки Дэвиса и Гэя среди лучших моментов дня НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за четверг, 19 апреля.
Национальная баскетбольная ассоциация представила подборку самых эффектных эпизодов игрового дня плей-офф НБА.
В подборку попали потрясающие данки Энтони Дэвиса (Новый Орлеан) и Руди Гэя (Сан-Антонио).
Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.
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