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Эмбиид дебютировал в плей-офф НБА в маске

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Джоэл Эмбиид пообещал быть кошмаром для игроков Майами.
Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид
Getty Images

Джоэл Эмбиид провел свой дебютный матч в плей-офф и, набрав 23 очка, помог Филадельфии одержать гостевую победу над Майами.

Центровой Сиксерс играл в маске, которая защищала его лицо после операции по поводу перелома орбитальной кости вокруг левого глаза.

По ходу матча форвард Майами Джастис наступил на защитную маску, лежащую на паркете, после чего поднял ее и попытался сломать руками. Впрочем, Хитрость Уинслоу не удалась.

"Джастис наступил на нее и пытался сломать руками. Но они не знают, что у меня их около 50. Так что этого недостаточно, чтобы вывести меня из игры в этой серии. Я буду кошмаром для них", – цитирует Эмбиида CSN Philadelphia.

Стоит отметить, что перед началом серии участие Эмбиида оценивалось командой как маловероятное.

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Теги: Джоэл Эмбиид, НБА, баскетбол
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