Переключиться на мобильную версию

Дюрант попал в сотню самых влиятельных людей мира

Комментариев: 0
Кевин Дюрант - третий баскетболист в истории НБА, которому удалось стать одним из самых влиятельных людей мира.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Авторитетный журнал Time опубликовал ТОП-100 самых влиятельных людей мира 2018. Среди них оказался и Форвард Голден Стэйт Йорриорз Кевин Дюрант.

Дюрант стал третьим баскетболистом в истории НБА, кому удалось попасть в ежегодный список самых влиятельных людей. Кроме звезды  Голден Стэйт, в рейтинг попадали Стив Нэш (2006) и Леброн Джеймс (2017).

Кроме Дюранта, в сотню попали еще несколько спортсменов: Роджер Федерер (теннис), Хлоя Ким (сноуборд), Джей Джей Уотт (американский футбол) и Вират Кохли (крикет).

Напомним, Кевин Дюрант стал чемпионом НБА прошлого сезона. 

Ранее сообщалось, что Митчелл побил невероятный рекорд Майкла Джордана. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Кевин Дюрант, НБА, Леброн Джеймс, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь