Дюрант попал в сотню самых влиятельных людей мира
Кевин Дюрант - третий баскетболист в истории НБА, которому удалось стать одним из самых влиятельных людей мира.
Авторитетный журнал Time опубликовал ТОП-100 самых влиятельных людей мира 2018. Среди них оказался и Форвард Голден Стэйт Йорриорз Кевин Дюрант.
Дюрант стал третьим баскетболистом в истории НБА, кому удалось попасть в ежегодный список самых влиятельных людей. Кроме звезды Голден Стэйт, в рейтинг попадали Стив Нэш (2006) и Леброн Джеймс (2017).
Кроме Дюранта, в сотню попали еще несколько спортсменов: Роджер Федерер (теннис), Хлоя Ким (сноуборд), Джей Джей Уотт (американский футбол) и Вират Кохли (крикет).
Напомним, Кевин Дюрант стал чемпионом НБА прошлого сезона.
Ранее сообщалось, что Митчелл побил невероятный рекорд Майкла Джордана.
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