Кевин Дюрант - третий баскетболист в истории НБА, которому удалось стать одним из самых влиятельных людей мира.

Авторитетный журнал Time опубликовал ТОП-100 самых влиятельных людей мира 2018. Среди них оказался и Форвард Голден Стэйт Йорриорз Кевин Дюрант.

Дюрант стал третьим баскетболистом в истории НБА, кому удалось попасть в ежегодный список самых влиятельных людей. Кроме звезды Голден Стэйт, в рейтинг попадали Стив Нэш (2006) и Леброн Джеймс (2017).

Кроме Дюранта, в сотню попали еще несколько спортсменов: Роджер Федерер (теннис), Хлоя Ким (сноуборд), Джей Джей Уотт (американский футбол) и Вират Кохли (крикет).

Напомним, Кевин Дюрант стал чемпионом НБА прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что Митчелл побил невероятный рекорд Майкла Джордана.

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