Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за четверг, 19 апреля.

Майами – Филадельфия 108:128 (33:37, 31:26, 30:33, 14:32)

Счет в серии 1:2

Новый Орлеан – Портленд – еще идет

Счет в серии 2:0

Сан-Антонио – Голден Стэйт – еще идет

Счет в серии 0:2

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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