НБА: Филадельфия обыграла Майами, Новый Орлеан в шаге от второго раунда
Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за четверг, 19 апреля.
Майами – Филадельфия 108:128 (33:37, 31:26, 30:33, 14:32)
Счет в серии 1:2
Новый Орлеан – Портленд – еще идет
Счет в серии 2:0
Сан-Антонио – Голден Стэйт – еще идет
Счет в серии 0:2
Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.
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