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Митчелл побил невероятный рекорд Майкла Джордана

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Донаван Митчелл набрал 55 очков в двух стартовых матчах плей-офф НБА.
Донован Митчелл
Донован Митчелл
Getty Images

Атакующий защитник Юты Донован Митчелл побил рекорд легендарного Майкла Джордана, набрав 55 очков в двух стартовых матчах плей-офф НБА. 

В первой игре трехматчевой серии против Оклахомы Митчелл записал на свой счет 27 очков. Во втором матче защитник набрал 28 баллов. На данный момент счет в серии (1:1).

Напомним, что Джордан еще в 1985 году набрал 53 очка в двух первых матчах плей-офф. Данный показатель являлся рекордным для новичков, что играют на позиции атакующего защитника. 

Ранее сообщалось, что ЛеБрон побил рекорд НБА, в десятый раз выиграв дивизион. 

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Теги: баскетбол, НБА, Донаван Митчелл, Майкл Джордан
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