Митчелл побил невероятный рекорд Майкла Джордана
Донаван Митчелл набрал 55 очков в двух стартовых матчах плей-офф НБА.
Атакующий защитник Юты Донован Митчелл побил рекорд легендарного Майкла Джордана, набрав 55 очков в двух стартовых матчах плей-офф НБА.
В первой игре трехматчевой серии против Оклахомы Митчелл записал на свой счет 27 очков. Во втором матче защитник набрал 28 баллов. На данный момент счет в серии (1:1).
Напомним, что Джордан еще в 1985 году набрал 53 очка в двух первых матчах плей-офф. Данный показатель являлся рекордным для новичков, что играют на позиции атакующего защитника.
Ранее сообщалось, что ЛеБрон побил рекорд НБА, в десятый раз выиграв дивизион.
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