Близнюк сыграл на просмотре скаутов НБА
Богдан Близнюк попал на турнир лучших выпускников NCAA.
Бывший защитник команды NCAA Университета Восточного Вашингтона Богдан Близнюк принял участие в престижном студенческом турнире Portsmouth Invitational.
Это специальные соревнования, на которые организаторы приглашают лучших выпускников после окончанния сезона NCAA.
Турнир проводится уже 66-й раз.
Близнюк принял участие в трех матчах из четырех. В среднем украинец набирал по 15,3 очка за матч, реализвывая 50% бросков.
Напомним, ранее Близнюк заявил о желании играть в сборной Украины.
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