Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в плей-офф НБА за среду, 18 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация представила подборку самых эффектных эпизодов игрового дня плей-офф НБА.

В подборку попали разыгрывающий Рокетс Крис Пол, а также представители Кливленда Лэрри Нэнс и Леброн Джеймс.

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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