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Леброн Джеймс: Я поймал ритм и показал свою игру

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Леброн Джеймс набрал 46 очков и 12 подборов.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Getty Images

Нападающий Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс прокомментировал результат второго матча серии первого раунда с Индианой (100:97, 1-1).

Джеймс набрал 46 очков и 12 подборов.

"Тренер Лю назначил первую комбинацию под меня, это сработало. Мы повторили. Мне снова удалось отправить мяч в цель. Я понял, что поймал ритм и смотрел, как долго останусь в этом состоянии, старался оказать влияние на игру с самого начала.

Я показывал свою игру", – передает слова Джеймса ESPN.com.

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Теги: Леброн Джеймс, НБА, Кливленд Кавальерс
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