У главного тренера Сан-Антонио умерла жена

Эрин Попович долгое время боролась с болезнью.

Эрин Попович, жена главного тренера клуба НБА Сан-Антонио Сперс Грегга Поповича умерла на 68-м году жизни. Об этом сообщает ESPN.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь женщины. Грегг и Эрин были женаты 40 лет, воспитывали двоих детей и двоих внуков.

"Мы скорбим о потере Эрин", - заявил генеральный менеджер "Сперс" Ар Си Бьюфорд.

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