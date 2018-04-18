Шесть клубов НБА просматривали украинского защитника Санона

18-летний украинец Иссуф Санон заинтересовал клубы НБА.

Шесть клубов НБА заинтересовались в услугах 18-летнего украинского защитника Иссуфа Санона, который выступает в словенской Олимпии.

Как сообщает Sportando, скауты шести коллективов НБА следили за украинцем в матче чемпионата Словении между Олимпией и Тайфуном. Правда, какие именно клубы пока что не уточняется.

К слову встреча завершилась победой Олимпии, а Санон набрал 12 очков.

Ранее сообщалось, что Санон намерен выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

Отметим, что кроме Иссуфа Санона на драфте этого года будут представлены еще два украинца – Святослав Михайлюк и Богдан Близнюк.

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