Святослав Михайлюк подписал контракт с агентом Алексея Леня.

Игрок Канзаса Святослав Михайлюк подписал соглашение с Sports International Group.

Компанией руководит Майк Лельчицки, который также является агентом центрового Финикса Алексея Леня и нападающего Чикаго Лаури Маркканена.

Ранее сообщалось, что Фесенко получил награду лучшему игроку марта в клубе.

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