Украинцам Леню и Михайлюку клуб в НБА будет искать один агент
Святослав Михайлюк подписал контракт с агентом Алексея Леня.
Игрок Канзаса Святослав Михайлюк подписал соглашение с Sports International Group.
Компанией руководит Майк Лельчицки, который также является агентом центрового Финикса Алексея Леня и нападающего Чикаго Лаури Маркканена.
Ранее сообщалось, что Фесенко получил награду лучшему игроку марта в клубе.
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