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Украинцам Леню и Михайлюку клуб в НБА будет искать один агент

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Святослав Михайлюк подписал контракт с агентом Алексея Леня.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Игрок Канзаса Святослав Михайлюк подписал соглашение с Sports International Group. 

Компанией руководит Майк Лельчицки, который также является агентом центрового Финикса Алексея Леня и нападающего Чикаго Лаури Маркканена. 

Ранее сообщалось, что  Фесенко получил награду лучшему игроку марта в клубе.

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Теги: Святослав Михайлюк, Алексей Лень, НБА, баскетбол, Майк Лельчицки
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