НБА: Торонто выиграл у Вашингтона, Бостон обыграл Милуоки
Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за вторник, 17 апреля.
Торонто – Вашингтон 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29)
Счет в серии 2:0
Бостон – Милуоки 120:106 (33:22, 27:29, 30:24, 30:31)
Счет в серии 2:0
Портленд – Новый Орлеан – еще идет
Счет в серии 1:0
Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.
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