Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за вторник, 17 апреля.

Торонто – Вашингтон 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29)

Счет в серии 2:0

Бостон – Милуоки 120:106 (33:22, 27:29, 30:24, 30:31)

Счет в серии 2:0

Портленд – Новый Орлеан – еще идет

Счет в серии 1:0

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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