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НБА: Филадельфия уступила Майами, Голден Стэйт играет с Сан-Антонио

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Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за понедельник, 16 апреля.
Майами обыграл Филадельфию
Майами обыграл Филадельфию
Getty Images

Филадельфия – Майами 103:113 (29:22, 13:34, 33:30, 28:27)

Счет в серии 1:1

Филадельфия: Симмонс (24 + 9 подборов + 8 передач), Шарич (23 + 9 подборов + 5 потерь), Ильясова (14 + 11 подборов), Редик (11), Ковингтон (7 + 8 подборов) – старт; Белинелли (16), Джонсон (6 + 7 подборов), Макконнелл (2), Фульц (0), Холмс (0).

Майами: Драгич (20), Дж. Джонсон (18 + 7 подборов), Ричардсон (14 + 3 блок-шота), Т. Джонсон (5), Уайтсайд (4) – старт; Уэйд (28 + 7 подборов), Эллингтон (11), Олиник (11), Уинслоу (2), Адебайо (0), Макгрудер (0).

Голден Стэйт – Сан-Антонио – еще идет

Счет в серии 1:0

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, расписание матчей
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