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Эмбиид планирует вернутся на площадку в матчах плей-офф против Майами

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Джоэль Эмбиид намерен вернутся на площадку после перелома орбитальной кости.
Джоэль Эмбиид
Джоэль Эмбиид
Getty Images

Центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид намерен вернутся на площадку во втором и третьем матчах серии против Майами. 

"Если бы это было только мое решение, то я бы играл, но я не могу вернуться на площадку без разрешения врачей. Но все идет хорошо. Я могу выполнять все упражнения и отлично себя чувствую. Так что, есть довольно хорошие шансы, что сыграю во 2-м и 3-м матчах. Посмотрим, как буду себя чувствовать в ближайшие пару дней", – цитирует Эмбиида ресурс ESPN.

Эмбиид получил травму в результате столкновения с партнером по команде Маркеллом Фульцем во время матча против Нью-Йорка. В Джоэля диагностировали перелом орбитальной кости. Ранее сообщалось, что Эмбииду проведут операцию и он пропустит первый раунд плей-офф НБА.

В нынешнем сезоне Эмбиид набирает по 22,9 очка, собирает по 11,0 подбора, отдает по 3,2 передачи и совершает по 1,8 блок-шота за 30,3 минуты в среднем за игру.

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Теги: баскетбол, НБА, Джоэль Эмбиид
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