Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов стартового игрового дня плей-офф НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация представила подборку самых эффектных эпизодов стартового игрового дня плей-офф НБА.

В их число вошли сокрушительные данки форварда Филадельфии Бена Симмонса и нападающего Вашингтона Майка Скотта, отменный аллей-уп от игрока Нью-Орлеана Рэджона Рондо на Энтони Дэвиса, а также баззер-битер от атакующего защитника Сан-Антонио Ману Джинобили.

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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