Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за субботу, 14 апреля.

Голден Стэйт – Сан-Антонио 113:92 (28:17, 29:24, 29:22, 27:29)

Счет в серии 1:0

Голден Стэйт: Томпсон (27), Дюрэнт (24 + 8 подборов + 7 передач), Макги (15), Грин (12 + 8 подборов + 11 передач), Игудала (3 + 7 подборов) – старт; Ливингстон (11), Луни (6), Кук (5), Уэст (4), Янг (3), Белл (3), Джонс (0).

Сан-Антонио: Олдридж (14), Мюррей (8), Грин (6), Миллс (5), Андерсон (0) – старт; Гэй (15), Форбс (14), Джинобили (9), Уайт (7), Пау Газоль (6), Бертанс (4), Паркер (2), Ловернь (2).

Торонто – Вашингтон 114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21)

Счет в серии 1:0

Торонто: Ибака (23 + 12 подборов), ДеРозан (17 + 6 передач), Ануноби (12), Лаури (11 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (9 + 9 подборов) – старт; Райт (18), Майлз (12), Сиакам (9), Пелтль (2), Ногейра (1), Пауэлл (0).

Вашингтон: Уолл (23 + 15 передач + 5 потерь), Моррис (22 + 11 подборов + 6 передач), Бил (19), Гортат (12 + 6 подборов), Портер (9) – старт; Скотт (14), Убре (3), Маинми (2), Саторански (2), Фрэйзер (0).

Филадельфия – Майами 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25)

Счет в серии 1:0

Портленд – Новый Орлеан - еще идет

Читайте наш анонс первого раунда плей-офф НБА, а также смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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