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Эксперт: Голден Стэйт проиграют Сан-Антонио в плей-офф

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Эрл Уотсон считает, что без Карри Уорриорз уступят уже в стартовой серии.
Голден Стэйт против Сан-Антонио
Голден Стэйт против Сан-Антонио
Getty Images

Бывший главный тренер Финикса Эрл Уотсон считает, что Сан-Антонио пройдут Голден Стэйт в первом раунде плей-офф.

"Уорриорз не пройдут первый раунд. Сперс сделают то, что обычно делают, а именно выиграют в первом раунде, возможно, в шести или семи матчах.

Исхожу из баскетбольных соображений. Стеф Карри задает ритм. Нет Стефа, нет ритма. Кей Ди будет часто брать мяч, значит, он будет действовать в своем ритме. Я уже видел, что семифутер не сможет задать такой ритм, который задает разыгрывающий. А это значит, что мы увидим позиционную игру.

Мы все знаем, что если Сперс окажутся в условиях позиционной игры, то они переиграют вас за счет качественного исполнения, Ламаркус Олдридж будет доминировать в серии.

Все сведется к обмену ударами в концовке, владение за владением, а Попович в таких ситуациях берет все под свой контроль", – заявил Уотсон.

Читайте также наш анонс первого раунда.

Смотрите расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18

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Теги: НБА, баскетбол, Голден Стэйт Уорриорс, Сан-Антонио Сперс
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