Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Плей-офф НБА 2018, серии игр на вылет до 4-х побед, начались 14 апреля. Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все команды посеяны с 1 по 8 место в турнирной таблице своей конференции.

На Востоке это Торонто, Бостон, Кливленд, Филадельфия, Индиана, Майами, Вашингтон и Милуоки. На Западе – Хьюстон, Голден Стэйт, Юта, Портленд, Новый Орлеан, Оклахома-Сити, Сан-Антонио, а также Миннесота.

Расписание матчей (по киевскому времени):

14.04 (22:00) Голден Стэйт Уорриорз – Сан-Антонио Сперс

15.04 (00:30) Торонто Рэпторс – Вашингтон Уизардс

15.04 (03:00) Филадельфия Сиксерс – Майами Хит

15.04 (05:30) Портленд Трэйл Блэйзерс – Новый Орлеан Пеликанс

15.04 (20:00) Бостон Селтикс – Милуоки Бакс

15.04 (22:30) Кливленд Кавальерс – Индиана Пэйсерс

16.04 (01:30) Оклахома-Сити Тандер – Юта Джаз

16.04 (04:00) Хьюстон Рокетс – Миннесота Тимбервулвз

17.04 (03:00) Филадельфия Сиксерс – Майами Хит

17.04 (05:30) Голден Стэйт Уорриорз – Сан-Антонио Сперс

18.04 (02:00) Торонто Рэпторс – Вашингтон Уизардс

18.04 (03:00) Бостон Селтикс – Милуоки Бакс

18.04 (05:30) Портленд Трэйл Блэйзерс – Новый Орлеан Пеликанс

19.04 (02:00) Кливленд Кавальерс – Индиана Пэйсерс

19.04 (03:00) Оклахома-Сити Тандер – Юта Джаз

19.04 (04:30) Хьюстон Рокетс – Миннесота Тимбервулвз

20.04 (02:00) Майами Хит – Филадельфия Сиксерс

20.04 (04:00) Новый Орлеан Пеликанс – Портленд Трэйл Блэйзерс

20.04 (04:30) Сан-Антонио Сперс – Голден Стэйт Уорриорз

21.04 (02:00) Индиана Пэйсерс – Кливленд Кавальерс

21.04 (03:00) Вашингтон Уизардс – Торонто Рэпторс

21.04 (04:30) Милуоки Бакс – Бостон Селтикс

21.04 (21:30) Майами Хит – Филадельфия Сиксерс

22.04 (00:00) Новый Орлеан Пеликанс – Портленд Трэйл Блэйзерс

22.04 (02:30) Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс

22.04 (05:00) Юта Джаз – Оклахома-Сити Тандер

22.04 (20:00) Милуоки Бакс – Бостон Селтикс

22.04 (22:30) Сан-Антонио Сперс – Голден Стэйт Уорриорз

23.04 (01:00) Вашингтон Уизардс – Торонто Рэпторс

23.04 (03:30) Индиана Пэйсерс – Кливленд Кавальерс

24.04 (03:00) Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс

24.04 (05:30) Юта Джаз – Оклахома-Сити Тандер