НБА: расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18
Плей-офф НБА 2018, серии игр на вылет до 4-х побед, начались 14 апреля. Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все команды посеяны с 1 по 8 место в турнирной таблице своей конференции.
На Востоке это Торонто, Бостон, Кливленд, Филадельфия, Индиана, Майами, Вашингтон и Милуоки. На Западе – Хьюстон, Голден Стэйт, Юта, Портленд, Новый Орлеан, Оклахома-Сити, Сан-Антонио, а также Миннесота.
Расписание матчей (по киевскому времени):
14.04 (22:00) Голден Стэйт Уорриорз – Сан-Антонио Сперс
15.04 (00:30) Торонто Рэпторс – Вашингтон Уизардс
15.04 (03:00) Филадельфия Сиксерс – Майами Хит
15.04 (05:30) Портленд Трэйл Блэйзерс – Новый Орлеан Пеликанс
15.04 (20:00) Бостон Селтикс – Милуоки Бакс
15.04 (22:30) Кливленд Кавальерс – Индиана Пэйсерс
16.04 (01:30) Оклахома-Сити Тандер – Юта Джаз
16.04 (04:00) Хьюстон Рокетс – Миннесота Тимбервулвз
17.04 (03:00) Филадельфия Сиксерс – Майами Хит
17.04 (05:30) Голден Стэйт Уорриорз – Сан-Антонио Сперс
18.04 (02:00) Торонто Рэпторс – Вашингтон Уизардс
18.04 (03:00) Бостон Селтикс – Милуоки Бакс
18.04 (05:30) Портленд Трэйл Блэйзерс – Новый Орлеан Пеликанс
19.04 (02:00) Кливленд Кавальерс – Индиана Пэйсерс
19.04 (03:00) Оклахома-Сити Тандер – Юта Джаз
19.04 (04:30) Хьюстон Рокетс – Миннесота Тимбервулвз
20.04 (02:00) Майами Хит – Филадельфия Сиксерс
20.04 (04:00) Новый Орлеан Пеликанс – Портленд Трэйл Блэйзерс
20.04 (04:30) Сан-Антонио Сперс – Голден Стэйт Уорриорз
21.04 (02:00) Индиана Пэйсерс – Кливленд Кавальерс
21.04 (03:00) Вашингтон Уизардс – Торонто Рэпторс
21.04 (04:30) Милуоки Бакс – Бостон Селтикс
21.04 (21:30) Майами Хит – Филадельфия Сиксерс
22.04 (00:00) Новый Орлеан Пеликанс – Портленд Трэйл Блэйзерс
22.04 (02:30) Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс
22.04 (05:00) Юта Джаз – Оклахома-Сити Тандер
22.04 (20:00) Милуоки Бакс – Бостон Селтикс
22.04 (22:30) Сан-Антонио Сперс – Голден Стэйт Уорриорз
23.04 (01:00) Вашингтон Уизардс – Торонто Рэпторс
23.04 (03:30) Индиана Пэйсерс – Кливленд Кавальерс
24.04 (03:00) Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс
24.04 (05:30) Юта Джаз – Оклахома-Сити Тандер
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