Будут ли сенсации и насколько легко стартуют в плей-офф фавориты?

После длинного и богатого на события регулярного чемпионата в НБА стартует самая интересная часть – плей-офф. Нынешний этап на выбывание обещает немало интриг и вопросов и ответы мы будем получать уже с первых матчей стартового раунда, которые легкими не будут почти ни для кого.

Восточная конференция–

Торонто Рэпторс (№1) против Вашингтон Уизардс (№8)

Торонто является постоянным участником плей-офф и это довольно опытная команда, причем в этом сезоне здорово прибавившая во всех компонентах. Канадский коллектив силен не только лидерами ДеРозаном и Лоури, но и окружающими их партнерами – у Торонто, вероятно, самый глубокий состав в лиге. К тому же, тренерский штаб этим умело пользуется.

Победители конференции Торонто сильны на обеих сторонах площадки, входя в топ-5 по атакующей и оборонительной эффективности в лиге. С одной стороны, Торонто не убедительно провел концовку чемпионата, но зачем было выкладываться, если силы нужны на плей-офф.

Вашингтон очень нестабильно провел сезон, в частности, из-за того, что лидер команды Уолл из-за травмы сыграл только в половине игр. У них нет вменяемой скамейки запасных, хотя в плей-офф это не критично, ведь можно до максимума увеличить игровое время стартовой пятерки, но маловероятно, что это позволит Вашингтону выиграть больше одного матча серии.

Прогноз iSport.ua: Торонто – Вашингтон – 4:1 в серии

Бостон Селтикс (№2) против Милуоки Бакс (№7)

С одной стороны встречаются вторая и седьмая команды регулярного чемпионата, но это противостояние может стать самым неуступчивым в первом раунде.

Бостон сыграет без Ирвинга и Хэйворда, поэтому еще вопрос, способны ли взять лидерство на себя Терри Розир и Джейлен Браун. У Бостона преимущество в игре в защите и в площадке, но будет ли этого достаточно?

Яннис Адетокумбо готов тянуть свою команду, а в этом ему способны помочь взрывной Бледсоу и попадающий с любых точек Миддлтон. Милуоки немного подводит разбалансированность состава, отсутствия рисунка игры, но проблемы они Селтикс создадут. Вероятно, все решится в седьмом матче.

Прогноз iSport.ua: Бостон – Милуоки – 4:3 в серии

Филадельфия Сиксерс (№3) против Майами Хит (№6)

Молодая Филадельфия стала одним из открытий сезона и к плей-офф подходит с серией из 16 побед подряд. Команда не заметила потерю Эмбиида, который сможет сыграть с Майами только в случае, если серия затянется.

Но этого не случится – Симмонс и Фульц дадут достаточное преимущество команде в скорости, а снайперы команды должны уверенно справится с не самой надежной обороной Хит.

Конечно, у Майами тоже есть козыри, в частности, игра на уровне MVP Драгича, отдохнувшего Уайтсайда и уверенная игра в домашних стенах, но этого будет достаточно, чтобы выиграть один матч, но не всю серию.

Прогноз iSport.ua: Филадельфия – Майами – 4:1 в серии

Кливленд Кавалерс (№4) против Индиана Пейсерз (№5)

По ходу сезона Индиана выиграла три из четырех матчей против Кливленда, да и вообще этот сезон Пейсерз проводят блестяще. Виктор Оладипо вышел на необычайно высоких уровень, все также отличный баскетбол демонстрируют Янг, Богданович и Коллисон, а Тернер и Сабонис претендуют на то, чтобы быть лучшими на своих позициях.

Можно сказать, что на бумаге Индиана превосходит Кливленд по всем параметрам, если бы не один человек – ЛеБрон Джеймс.

ЛеБрон принимал участие в плей-офф в последних 13 сезонах и он никогда не проигрывал в первом раунде. Сейчас у него одна из самых слабых команд, в которой ему доводилось играть – игрокам не хватает сыгранности, а некоторые с трудом вписываются в схемы, но это все неважно, когда в команде есть ЛеБрон, способный в одиночку вытащить для команды серию.

Прогноз iSport.ua: Кливленд – Индиана – 4:2 в серии

Западная конференция

Хьюстон Рокетс (№1) против Миннесота Тимбервулвз (№8)

Противостояние Рокетс и Тимбурвулвз – главный претендент на свип. Харден и Пол отлично играют не только вместе, но и по очереди, что обеспечивает команде интеллектуальное превосходство над соперником, а большое количество классных шутеров позволят держать Миннесоту на расстоянии, чтобы одержать победу уже в четырех матчах.

Чтобы далеко не искать, Миннесота в этом сезоне проиграла три матча против Хьюстона с разницей по 18 очков. Да, у Тимбервулвз есть Джимми Батлер в защите, но он не сможет сыграть 48 минут в каждом из матчей серии, так что тут одна из самых предсказуемых пар.

Прогноз iSport.ua: Хьюстон – Миннесота – 4:0 в серии

Голден Стэйт Уорриорз (№2) против Сан-Антонио Сперс (№7)

В прошлом году эти команды играли в финале конференции, но с того времени все очень поменялось. Весь сезон лидер Сперс Кавай Леонард больше лечится, чем играет, а без него команда больше мучилась. Особенно в выездных матчах.

Голден Стэйт также не может рассчитывать в первой раунде на своего лидера, но и без Карри в составе Уорриорз есть те, кто обеспечит команде преимущество в каждом из матчей. Трио здоровых участников Матча звезд – Кевин Дюрант, Клей Томпсон и Дрэймонд Грин – могут обеспечить команде даже свип.

Прогноз iSport.ua: Голден Стэйт – Сан-Антонио – 4:0 в серии

Портленд Трэйл Блэйзерс (№3) против Нью-Орлеан Пеликанс (№6)

Один из самых сложных матчей для прогнозирования в первом раунде – у команд есть по одному яркому лидеру (Энтони Дэвис и Дэмиан Лиллард), сильные стороны которых могут склонить чашу противостояния на одну или другую сторону.

Лиллард может помочь команде выигрывать, если будет стабильно бросать из-за дуги, но Дэвис очень силен в этом сезоне в матчах с Портлендом, набирая в среднем набирал 36 очков, 11,5 подборов и 4,0 блок-шотов в матчах. В общем, перед командами стоят схожие задачи – максимально эффективно использовать своего лидера и сдерживать лидера команды соперника. Кто лучше с этим справится – тот и пройдет дальше.

Прогноз iSport.ua: Портленд – Нью-Орлеан – 3:4 в серии

Оклахома-Сити Тандер (№4) против Юта Джаз (№5)

Разыгрывающий Тандер Рассел Уэстбрук закончил свой второй сезон подряд со средним трипл-даблом и он является главным козырем своей команды в плей-офф. Обе команды сильны в обороне, хотя Юта в оборонительной работе смотрится симпатичнее, зато у Оклахомы есть ударное трое во главе с Уэстбруком.

Джаз с помощью претендента на звание Лучшего новичка сезона Донована Митчелла попытаются выйти победителем в серии и ли как минимум навязать борьбу, но как раз во встречах с Оклахомой Юта в этом сезоне слабо играет в атаке, набрав за четыре матча в среднем 89,5 очков, а два последних очных матча проиграв со средней разницей 21 очко.

Прогноз iSport.ua: Оклахома-Сити – Юта – 4:3 в серии

Виталий Володько, iSport.ua

Смотрите также расписание и результаты плей-офф сезона-2017/18.

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