Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов регулярного чемпионата НБА сезона-2017/18.

Национальная баскетбольная ассоциация по представила подборку самых эффектных эпизодов регулярного чемпионата НБА сезона-2017/18.

В их число вошли сокрушительные данки лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса, центрового Шарлотт Дуайта Ховарада и защитника Торонто Демара Дерозана, роскошные передачи защитника Индианы Виктора Оладипо и разыгрывающего Клипперс Милоша Теодосича, блок-шот форварда Нового Орлеана Энтони Дэвиса, а также эффектный кроссовер защитника Хьюстона Джеймса Хардена.

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