Шакил О'Нил помог людям пострадавшим в ДТП

Сильный поступок со стороны экс-легенды Лейкерс.

Вечером 13 апреля бывший центровой Лейкерс Шакил О'Нил направлялся домой, когда стал свидетелем аварии – столкнулись два автомобиля. Происшествие произошло на одном из самых оживленных перекрестков Санта-Моники.

Экс-баскетболист ехал позади и вышел из машины, чтобы помочь пострадавшим в ДТП, пишет TMZ. Позже выяснилось, что участники инцидента не получили серьезных травм.

Шакил О'Нил дождался эвакуатора и последовал дальше.

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