Возможное участие полностью опроверг наставник команды.

Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр не рассчитывает на помощь Стефена Карри в серии первого раунда плей-офф против Сан-Антонио.

По словам Керра, Карри не проведет в серии ни одной минуты, однако официальные результаты повторного обследования появятся только в воскресенье, отмечает The Athletic.

Напомним, что Карри продолжает восстанавливаться после растяжения боковой связки левой колена.

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