Карри не поможет Голден Стэйт в первом раунде плей-офф
Возможное участие полностью опроверг наставник команды.
Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр не рассчитывает на помощь Стефена Карри в серии первого раунда плей-офф против Сан-Антонио.
По словам Керра, Карри не проведет в серии ни одной минуты, однако официальные результаты повторного обследования появятся только в воскресенье, отмечает The Athletic.
Напомним, что Карри продолжает восстанавливаться после растяжения боковой связки левой колена.
Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.
Полная версия правил