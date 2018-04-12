Переключиться на мобильную версию

ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис – лучшие игроки по итогам марта и апреля

Комментариев: 0
Джеймс и Дэвис во второй раз подряд признаны MVP месяца в конференциях.
ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис – лучшие игроки по итогам марта и апреля

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс и центровой Нового Орлеана Энтони Дэвис признаны лучшими игроками НБА по итогам марта и апреля, сообщается в официальном twitter лиги.

Джеймс и Дэвис во второй раз подряд признаны MVP месяца в Восточной и Западной конференциях соответственно. При этом Джеймс получил эту награду в четвертый раз из пяти возможных.

В 36 матчах, проведенных в марте и апреле, Кавальерс одержали 22 победы. Показатели Джеймса составили 29,6 очка, 9,5 передачи и 9,4 подбора в среднем за встречу.

Дэвис помог Пеликанс победить в 21 из 34 матчей, набирая в среднем 28,4 очка, 11,1 подбора и 3,7 блок-шота.

Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА.

Поделись:
Теги: НБА, баскетбол, ЛеБрон Джеймс, Энтони Дэвис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь