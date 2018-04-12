ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис – лучшие игроки по итогам марта и апреля

Джеймс и Дэвис во второй раз подряд признаны MVP месяца в конференциях.

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс и центровой Нового Орлеана Энтони Дэвис признаны лучшими игроками НБА по итогам марта и апреля, сообщается в официальном twitter лиги.

Джеймс и Дэвис во второй раз подряд признаны MVP месяца в Восточной и Западной конференциях соответственно. При этом Джеймс получил эту награду в четвертый раз из пяти возможных.

В 36 матчах, проведенных в марте и апреле, Кавальерс одержали 22 победы. Показатели Джеймса составили 29,6 очка, 9,5 передачи и 9,4 подбора в среднем за встречу.

Дэвис помог Пеликанс победить в 21 из 34 матчей, набирая в среднем 28,4 очка, 11,1 подбора и 3,7 блок-шота.

Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА.