Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА
По восемь лучших команд с каждой Конференции определят чемпиона НБА.
По итогам матчей заключительного дня регулярного чемпионата определились пары первого раунда плей-офф.
В Западной конференции образовались следующие пары:
Хьюстон (1) – Миннесота (8)
Голден Стэйт (2) - Сан-Антонио (7)
Портленд (3) - Новый Орлеан (6)
Оклахома-Сити (4) – Юта (5)
На Востоке сыграют между собой следующие пары:
Торонто (1) – Вашингтон (8)
Бостон (2) – Милуоки (7)
Филадельфия (3) – Майами (6)
Кливленд (4) – Индиана (5)
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