Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА

По восемь лучших команд с каждой Конференции определят чемпиона НБА.

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По итогам матчей заключительного дня регулярного чемпионата определились пары первого раунда плей-офф. В Западной конференции образовались следующие пары: Хьюстон (1) – Миннесота (8)

Голден Стэйт (2) - Сан-Антонио (7)

Портленд (3) - Новый Орлеан (6)

Оклахома-Сити (4) – Юта (5) На Востоке сыграют между собой следующие пары: Торонто (1) – Вашингтон (8)

Бостон (2) – Милуоки (7)

Филадельфия (3) – Майами (6)

Кливленд (4) – Индиана (5)

Isport.ua