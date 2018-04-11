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Уэстбрук завершил второй сезон подряд с трипл-даблом в среднем за игру

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Разыгрывающий провел два сезона подряд, набирая трипл-дабл в среднем за матч.
Рассел Уэстбрук
Рассел Уэстбрук
Getty Images

Разыгрывающий Оклахома-Сити Рассел Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который провел два сезона подряд, набирая трипл-дабл в среднем за матч.

В заключительном матче регулярного чемпионата против Мемфиса Уэстбрук набрал 6 очков, сделал 20 подборов и 19 передач. Чтобы обеспечить себе двузначное число во всех трех статистических показателях, Уэстбруку было необходимо сделать как минимум 16 подборов.

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Теги: Рассел Уэстбрук, Оклахома, НБА
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