Уэстбрук завершил второй сезон подряд с трипл-даблом в среднем за игру

Разыгрывающий провел два сезона подряд, набирая трипл-дабл в среднем за матч.

Разыгрывающий Оклахома-Сити Рассел Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который провел два сезона подряд, набирая трипл-дабл в среднем за матч.

В заключительном матче регулярного чемпионата против Мемфиса Уэстбрук набрал 6 очков, сделал 20 подборов и 19 передач. Чтобы обеспечить себе двузначное число во всех трех статистических показателях, Уэстбруку было необходимо сделать как минимум 16 подборов.

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