Определился последний участник плей-офф НБА.

Миннесота в последнем, решающем матче сезона, на своем паркете одолела Денвер в овертайме и стала последним участником плей-офф.

Счет 101:101 в конце четвертой четверти держался больше двух минут, а в овертайме "волки" дожали соперников.

Возвращение Джимми Батлера - вот то, что позволило команде Тибодо впервые с 2004 года попасть в матчи на вылет. С ним команда ощутимо луче, чем без него.

Таким образом, стали известны все 16 команд, которые сыграют в плей-офф. На Востоке это Торонто, Бостон, Кливленд, Филадельфия, Индиана, Майами, Вашингтон и Милуоки. На Западе - Хьюстон, Голден Стэйт, Юта, Портленд, Новый Орлеан, Оклахома-Сити, Сан-Антонио и Миннесота.

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