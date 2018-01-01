НБА: Кливленд проиграл Нью-Йорку, Новый Орлеан обыграл Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 11 апреля.

Майами – Торонто 116:109 OT (27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4)

Майами: Дж. Джонсон (11 + 6 подборов), Т. Джонсон (11 + 7 подборов), Уайтсайд (10 + 12 подборов), Ричардсон (6 + 6 подборов), Макгрудер (3) – старт; Эллингтон (32), Олиник (11 + 8 подборов), Уэйд (11), Уинслоу (11 + 8 подборов), Адебайо (10).

Торонто: Лаури (28 + 10 подборов + 9 передач), ДеРозан (19 + 6 подборов), Валанчюнас (12 + 7 подборов + 3 блок-шота), Ануноби (5), Ибака (2) – старт; Пелтль (16 + 12 подборов), Райт (9), ВанВлит (7), Майлз (7), Сиакам (4), Пауэлл (0).

Орландо – Вашингтон 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17)

Орландо: Хезонья (15 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Гордон (11), Огастин (7), Айванду (5), Вучевич (2) – старт; Первис (16), Берч (13 + 9 подборов), Аффлало (12), Росс (8), Бийомбо (6), Мак (3), Артис (3), Спейтс (0).

Вашингтон: Моррис (15 + 8 подборов), Бил (13), Саторански (13 + 9 подборов), Убре (9), Гортат (9 + 10 подборов) – старт; Микс (18), Скотт (10), Маинми (3), Робинсон (2), Фрэйзер (0).

Филадельфия – Милуоки 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20)

Филадельфия: Шарич (24), Белинелли (13), Джонсон (8 + 8 подборов), Ковингтон (5), Симмонс (4 + 6 подборов + 7 передач) – старт; Андерсон (25 + 6 подборов), Холмс (19 + 7 подборов), Макконнелл ()16 + 6 подборов + 7 передач), Фульц (13 + 10 подборов + 10 передач), Ильясова (3), Коркмаз (0).

Милуоки: Адетокумбо (10 + 10 подборов + 5 потерь), Снелл (10), Бледсоу (6), Миддлтон (4), Хенсон (0) – старт; Паркер (25), Зеллер (8 + 9 подборов), Дженнингс (7), Макер (3), Терри (2), Деллаведова (2).

Чикаго – Детройт 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25)

Чикаго: Маркканен (20 + 8 подборов), Килпатрик (14), Нваба (13 + 6 подборов), Фелисио (10 + 6 подборов), Пэйн (6 + 9 подборов) – старт; Портис (11 + 8 подборов), Грант (10), Арчидиаконо (3), Ашик (0).

Детройт: Кеннард (23), Толливер (18), Морлэнд (16 + 17 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (11), Джексон (7 + 10 передач) – старт; Элленсон (14 + 10 подборов), Смит (13), Эннис (8), Гэллоуэй (7), Фелдер (2), Хирн (0).

Новый Орлеан – Сан-Антонио 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26)

Новый Орлеан: Холидэй (23 + 7 передач + 6 потерь), Дэвис (22 + 15 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Миротич (21 + 15 подборов), Рондо (19 + 14 подборов), Мур (13) – старт; Кларк (11), Миллер (7), Хилл (2), Диалло (2), Кроуфорд (2), Лиггинс (0), Кук (0).

Сан-Антонио: Мюррей (11 + 6 подборов), Олдридж (11), Андерсон (10), Грин (8), Миллс (0) – старт; Паркер (11), Форбс (10), Пол (10), Гэй (8 + 7 подборов), Джинобили (6), Газоль (6 + 7 подборов), Бертанс (4), Ловернь (3).

Кливленд – Нью-Йорк 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26)

Кливленд: Осман (18 + 7 подборов + 6 передач), Джеймс (10), Нэнс (4 + 6 подборов), Хилл (4), Грин (2) – старт; Холланд (21), Жижич (20 + 7 подборов), Томпсон (10 + 9 подборов), Перрантес (4), Перкинс (3), Кларксон (2), Смит (0), Кальдерон (0).

Нью-Йорк: Берк (19 + 9 передач), Ниликина (16), Бизли (12 + 6 подборов), О'Куинн (6), Томас (2) – старт; Корнет (23), Хикс (15), Дотсон (11 + 10 подборов), Джек (6).

Бостон – Бруклин 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27)

Миннесота – Денвер 112:106 OT (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5)

Оклахома-Сити – Мемфис 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27)

Портленд – Юта

Клипперс – Лейкерс

Сакраменто – Хьюстон

Турнирная таблица

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