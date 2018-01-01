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Новицки планирует сыграть свой 21-й сезон в НБА

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Немецкий баскетболист поделился планами на ближайшее будущее.
Дирк Новицки
Дирк Новицки
Getty Images

Дирк Новицки сообщил СМИ, что планирует продолжить карьеру и сыграть в своем 21-м сезоне в НБА.

Отметим, что немцу 19 июня этого года исполнится 40 лет. В начале апреля он перенес небольшую операцию на левой лодыжке.

Форвард дал понять своим товарищам по команде, что, вероятно, останется, несмотря на неопределенность, которая появилась во время этого сезона.

"Надеюсь, что в следующем сезоне я смогу продемонстрировать достойный баскетбол. Если нет, то пора уходить", – сказал Дирк Новицки.

Ранее форвард Далласа поднялся на восьмое место в истории НБА по забитым броскам с игры.

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Теги: баскетбол, НБА, Дирк Новицки, Даллас Маверикс
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