Новицки планирует сыграть свой 21-й сезон в НБА
Немецкий баскетболист поделился планами на ближайшее будущее.
Дирк Новицки сообщил СМИ, что планирует продолжить карьеру и сыграть в своем 21-м сезоне в НБА.
Отметим, что немцу 19 июня этого года исполнится 40 лет. В начале апреля он перенес небольшую операцию на левой лодыжке.
Форвард дал понять своим товарищам по команде, что, вероятно, останется, несмотря на неопределенность, которая появилась во время этого сезона.
"Надеюсь, что в следующем сезоне я смогу продемонстрировать достойный баскетбол. Если нет, то пора уходить", – сказал Дирк Новицки.
Ранее форвард Далласа поднялся на восьмое место в истории НБА по забитым броскам с игры.
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