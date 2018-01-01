Мощный данк Хардена – среди лучших моментов дня НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за вторник, 10 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли мощные данки лидера Хьюстона Джеймса Хардена и защитника Финикса Шакила Харрисона, блок-шот защитника Индианы Лэнса Стивенсона, аллей-уп защитника Бостона Терри Розира на форварда Джейсона Тэйтума, баззер-битер форварда Шарлотт Фрэнка Камински, а также эффектные проходы защитника Юты Донована Митчелла и разыгрывающего Рокетс Криса Пола.

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