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Дюрант откажется от опции продления контракта с Голден Стэйт – источник

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Кевин Дюрант хочет реструктурировать свой контракт с Голден Стэйт.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант откажется от опции продления контракта на сезон-2018/19 стоимостью 26,2 миллиона, сообщает ESPN.

Игрок намерен стать неограниченным свободным агентом и реструктурировать соглашение с Уорриорз.

Летом прошлого года Дюрант подписал с Голден Стэйт 2-летний контракт на 51 миллион долларов, который позволил клубу переподписать Андре Игудалу и Шона Ливингстона. По мнению журналиста Криса Хэйнса, этим летом у форварда нет причин соглашаться на такую низкую зарплату.

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Теги: Кевин Дюрант, Голден Стэйт Уорриорз, НБА
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