Святослав Михайлюк удостоился награды Mr. Jayhawk.

Атакующий защитник Канзас Джейхоукс Святослав Михайлюк получил награду "Mr. Jayhawk", которая вручается баскетболистам оставившим наиболее заметный след в истории организации на площадке и за ее пределами.

В нынешнем сезоне Михайлюк разделил эту награду со своим партнером по команде Девонте Грэмом. В свое время "Mr. Jayhawk" получал первый номер драфта-2014 и лидер Миннесота Тимбервулвз Эндрю Уиггинс.

"Для меня было благословением провести четыре года в Канзасе, быть частью этой команды и творить с ней историю", - прокомментировал получение награды Михайлюк.

Ранее Михайлюк прокомментировал четыре года своей игры за Канзас.

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