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Кливленд подпишет Перкинса перед стартом плей-офф – ESPN

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Кендрик Перкинс займет последнее место в заявке Кавальерс на плей-офф.
Кендрик Перкинс
Кендрик Перкинс
Getty Images

Кливленд подпишет контракт с центровым Кендриком Перкинсом перед началом плей-офф. Об этом сообщает ESPN.

В нынешнем сезоне Перкинс выступал за фарм-клуб Кавальерс в G-лиге Кантон Чардж, но покинул команду в феврале.

33-летний баскетболист не играл в НБА с сезона-2015/16 в котором он провел 37 матчей за Новый Орлеан.

Всего в активе Кендрика 781 матч в регулярных чемпионатах и 143 – в плей-офф.

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Теги: баскетбол, НБА, Кливленд Кавальерс, Кендрик Перкинс
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