Кендрик Перкинс займет последнее место в заявке Кавальерс на плей-офф.

Кливленд подпишет контракт с центровым Кендриком Перкинсом перед началом плей-офф. Об этом сообщает ESPN.

В нынешнем сезоне Перкинс выступал за фарм-клуб Кавальерс в G-лиге Кантон Чардж, но покинул команду в феврале.

33-летний баскетболист не играл в НБА с сезона-2015/16 в котором он провел 37 матчей за Новый Орлеан.

Всего в активе Кендрика 781 матч в регулярных чемпионатах и 143 – в плей-офф.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!