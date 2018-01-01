НБА: сокрушительный данк ЛеБрона – среди лучших моментов дня

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за понедельник, 9 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли сокрушительные данки защитника Сан-Антонио Ману Джинобили, форварда Кливленда ЛеБрона Джеймса, защитника Клипперс Синдариуса Торнвелла и лидера Нового Орлеана Энтони Дэвиса, блок-шот защитника Майами Дуэйна Уэйда и эффектный аллей-уп защитника Кавальерс Джей Ар Смита на форварда Ларри Нэнса-младшего.

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