ЛеБрон сыграл против Никс в кроссовках с надписью "Я король"
Послание было адресовано центровому Нью-Йорка Энесу Кантеру.
Форвард Кавальерс Леброн Джеймс сыграл в выездном матче против Никс в кроссовках с надписью "Я король".
Как сообщает ESPN.com, это послание было адресовано центровому Нью-Йорка Энесу Кантеру, с которым Джеймс конфликтовал во время и после ноябрьского матча между командами.
Джеймса тогда провозгласил себя "королем Нью-Йорка" с помощью поста в Instagram. "Мне плевать, кто ты. Король, королева, принцесса", – ответил Кантер.
"Я король, моя жена королева, а дочь – принцесса. Все задействованы, все на своих местах", – сказал позже Джеймс.
В понедельник на счету Джеймса 26 очков, 6 подборов и 11 передач, а Кавальерс победили Нью-Йорк
Ранее сообщалось, что ЛеБрон установил очередной рекорд НБА.
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