Послание было адресовано центровому Нью-Йорка Энесу Кантеру.

Форвард Кавальерс Леброн Джеймс сыграл в выездном матче против Никс в кроссовках с надписью "Я король".

Как сообщает ESPN.com, это послание было адресовано центровому Нью-Йорка Энесу Кантеру, с которым Джеймс конфликтовал во время и после ноябрьского матча между командами.

Джеймса тогда провозгласил себя "королем Нью-Йорка" с помощью поста в Instagram. "Мне плевать, кто ты. Король, королева, принцесса", – ответил Кантер.

"Я король, моя жена королева, а дочь – принцесса. Все задействованы, все на своих местах", – сказал позже Джеймс.

В понедельник на счету Джеймса 26 очков, 6 подборов и 11 передач, а Кавальерс победили Нью-Йорк

Ранее сообщалось, что ЛеБрон установил очередной рекорд НБА.

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