Стали известны еще три участника плей-офф НБА

На Западе вакантной осталось одно место.

По итогам матчей понедельника в регулярном чемпионате НБА еще три команды гарантировали себе участие в плей-офф.

Сан-Антонио обеспечил себе участие в 21-м розыгрыше плей-офф подряд. Сперс повторили достижение Портленда, который участвовал в плей-офф с 1982 по 2003 год, и теперь делят с ним второе место в истории лиги по этому показателю. Рекордная серия (22) принадлежит Сиракьюсу (1949-71). Последний раз Сперс не участвовали в плей-офф в сезоне-1996/97

Оклахома вышла в плей-офф в третьем сезоне подряд и в восьмой раз после переезда команды в Оклахома-Сити в 2008 году.

Новый Орлеан вышел в плей-офф впервые с 2015 года, в котором он проиграл Уорриорз в 1-м раунде со счетом 0:4.

Последнее место в плей-офф от Западной конференции достанется победителю матча Миннесота – Денвер, который пройдет в заключительный день регулярного чемпионата.

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