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ЛеБрон установил очередной рекорд НБА

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Кливленд гарантировал себе первое место в Центральном дивизионе.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Кливленд К в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил Нью-Йорк и гарантировал себе первое место в Центральном дивизионе.

Для игрока Кавальерс ЛеБрона Джеймса эта победа в дивизионе стала десятой подряд - это новый рекорд лиги.

В матче с Никс на счету Джеймса 28 очков, 11 передач и шесть подборов. Если ему удастся принять участие в последнем матче сезона, который состоится 12 апреля, тогда он впервые карьере проведет все матчи регулярного чемпионата.

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Теги: Кливленд, ЛеБрон Джеймс, НБА
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