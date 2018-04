Кливленд К в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил Нью-Йорк и гарантировал себе первое место в Центральном дивизионе.

Для игрока Кавальерс ЛеБрона Джеймса эта победа в дивизионе стала десятой подряд - это новый рекорд лиги.

В матче с Никс на счету Джеймса 28 очков, 11 передач и шесть подборов. Если ему удастся принять участие в последнем матче сезона, который состоится 12 апреля, тогда он впервые карьере проведет все матчи регулярного чемпионата.

LeBron James becomes the only player in NBA history to win 10 straight division titles 👑 pic.twitter.com/tNPkyc5TnY