Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 9 апреля.

Детройт – Торонто 98:108 (32:32, 28:25, 20:28, 18:23)

Детройт: Кеннард (20 + 7 подборов), Джексон (16 + 9 передач), Толливер (13), Морлэнд (11 + 7 подборов), Джонсон (5) – старт; Смит (15), Элленсон (12), Гэллоуэй (6), Эннис (0).

Торонто: Валанчюнас (25 + 9 подборов), ДеРозан (16 + 7 передач), Лаури (11 + 6 подборов + 9 передач), Сиакам (10 + 6 подборов), Ануноби (8) – старт; Пелтль (12 + 7 подборов), Браун (11), Майлз (7), Райт (4), Маккинни (2), Пауэлл (2).

Нью-Йорк – Кливленд 109:123 (25:26, 24:35, 28:29, 32:33)

Нью-Йорк: Бизли (20), Ниликина (17 + 6 подборов), Томас (14 + 7 подборов), Берк (12 + 8 передач), О'Куинн (8) – старт; Ли (17 + 6 подборов), Дотсон (11), Корнет (6), Хикс (2), Джек (2).

Кливленд: Лав (28), Джеймс (26 + 6 подборов + 11 передач), Грин (10), Хилл (5), Корвер (2) – старт; Смит (16 + 7 подборов), Кларксон (16), Нэнс (10 + 6 подборов), Томпсон (5), Кальдерон (3), Жижич (2), Холланд (0), Осман (0).

Майами – Оклахома-Сити 93:115 (27:21, 25:28, 29:27, 12:39)

Майами: Ричардсон (18), Уайтсайд (16 + 8 подборов + 3 блок-шота), Т. Джонсон (12), Дж. Джонсон (11), Драгич (4 + 7 передач) – старт; Уинслоу (12 + 9 подборов), Адебайо (6), Уэйд (6 + 5 потерь), Олиник (5 + 6 подборов), Эллингтон (3), Макгрудер (0), Джонс (0).

Оклахома: Джордж (27), Уэстбрук (23 + 18 подборов + 13 передач), Энтони (11), Адамс (7), Брюэр (6) – старт; Грант (17), Фелтон (9), Паттерсон (7), Абринес (5), Фергюсон (3), Хьюстис (0), Коллисон (0), Джонсон (0).

Бруклин – Чикаго 114:105 (29:26, 33:29, 24:28, 28:22)

Бруклин: Крэбб (41), Расселл (21 + 6 подборов + 11 передач + 5 потерь), Динуидди (20 + 7 передач), Аллен (8 + 4 блок-шота), Холлис-Джефферсон (4 + 6 подборов) – старт; Дойл (8), Эйси (5), Каннингем (5), Стаускас (2).

Чикаго: Пэйн (15 + 6 передач), Холидэй (13), Нваба (11 + 10 подборов), Фелисои (10), Маркканен (10 + 6 подборов) – старт; Килпатрик (16), Портис (14 + 7 подборов), Арчидиаконо (9), Грант (7), Ашик (0).

Миннесота – Мемфис 113:94 (20:26, 36:27, 27:22, 30:19)

Миннесота: Таунс (24 + 18 подборов),Тиг (24 + 8 передач + 5 потерь), Батлер (15), Уиггинс (7 + 6 подборов), Гибсон (4) – старт; Роуз (13), Дженг (11 + 6 подборов), Джонс (8), Джордж-Хант (3), Кроуфорд (2), Бьелица (2),Брукс (0), Олдрич (0).

Мемфис: Маклемор (18 + 7 подборов), Д. Брукс (15), Рэбб (14 + 8 подборов), Дэвис (10), Симмонс (5) – старт; М. Брукс (14 + 5 потерь), Чалмерс (8), Хенри (6), Джонсон (4).

Милуоки – Орландо 102:86 (31:21, 14:21, 29:25, 28:19)

Сан-Антонио – Сакраменто 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19)

Денвер – Портленд

Клипперс – Новый Орлеан

Турнирная таблица

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