НБА традиционно в начале недели огласила имена лучших баскетболистов минувших семи дней в Конференциях.

НБА подвела итоги 25-й недели регулярного сезона-2017/18.

Лучшими игроками были признаны: Никола Йокич с Запада и Бен Симмонс с Востока.

Игрок Денвера на прошлой недели выиграл со своей командой все 4 матча, набирая 18,5 очков, 10 подборов и 8,8 передач в среднем за игру.

У форварда Филадельфии следующий показатель: 23 очка, 10,3 подборов и 9,0 ассистов.

Напомним, на прошлой неделе лучшими были Виктор Оладипо и Дамиан Лиллард.

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