НБА: Симмонс и Йокич – лучшие игроки минувшей недели
НБА традиционно в начале недели огласила имена лучших баскетболистов минувших семи дней в Конференциях.
НБА подвела итоги 25-й недели регулярного сезона-2017/18.
Лучшими игроками были признаны: Никола Йокич с Запада и Бен Симмонс с Востока.
Игрок Денвера на прошлой недели выиграл со своей командой все 4 матча, набирая 18,5 очков, 10 подборов и 8,8 передач в среднем за игру.
У форварда Филадельфии следующий показатель: 23 очка, 10,3 подборов и 9,0 ассистов.
The Week 25 NBA Players of the Week!— NBA (@NBA) April 9, 2018
East: @BenSimmons25 of the @sixers
West: @JokicNikola15 of the @nuggets pic.twitter.com/nrjHwfLhCM
Напомним, на прошлой неделе лучшими были Виктор Оладипо и Дамиан Лиллард.
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