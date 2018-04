НБА подвела итоги 25-й недели регулярного сезона-2017/18.

Лучшими игроками были признаны: Никола Йокич с Запада и Бен Симмонс с Востока.

Игрок Денвера на прошлой недели выиграл со своей командой все 4 матча, набирая 18,5 очков, 10 подборов и 8,8 передач в среднем за игру.

У форварда Филадельфии следующий показатель: 23 очка, 10,3 подборов и 9,0 ассистов.

The Week 25 NBA Players of the Week!



East: @BenSimmons25 of the @sixers



West: @JokicNikola15 of the @nuggets pic.twitter.com/nrjHwfLhCM