Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за воскресенье, 8 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли эпизоды с участием форварда Бостона Джейсона Тэйтума, разыгрывающего Торонто Кайла Лоури, атакующего защитника Индианы Виктора Оладипо, а также эффектный данк форвардо Орландо Аарона Гордона.

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