Юта победила Лейкерс и забронировала место в плей-офф
Определилась еще одна команда на Западе, которая сыграет в плей-офф по окончании регулярного чемпионата.
Юта одолела в последнем матче Лос-Анджелес и обеспечила себе место в плей-офф по окончании регулярного сезона НБА.
HEY GUYS#TakeNote pic.twitter.com/kqQ43DgV7Z— x - Utah Jazz (@utahjazz) 9 апреля 2018 г.
На данный момент Юта идет на четвертом месте Западной конференции, проигрывая Портленду одной победу. Следом за Джаз расположились Новый Орлеан, Сан-Антонио и Оклахома-Сити.
Отметим, что Юта впервые с 2010 года сыграет в плей-офф два сезона подряд. К слову, Лос-Анджелес уже пятый сезон подряд оказывается за бортом плей-офф НБА.
Ранее сообщалось, что Миллуоки стала последней командой на Востоке, обеспечившей место в плей-офф.
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