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Юта победила Лейкерс и забронировала место в плей-офф

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Определилась еще одна команда на Западе, которая сыграет в плей-офф по окончании регулярного чемпионата.
Юта победила Лейкерс и забронировала место в плей-офф
Юта победила Лейкерс и забронировала место в плей-офф
twitter.com/utahjazz

Юта одолела в последнем матче Лос-Анджелес и обеспечила себе место в плей-офф по окончании регулярного сезона НБА.

На данный момент Юта идет на четвертом месте Западной конференции, проигрывая Портленду одной победу. Следом за Джаз расположились Новый Орлеан, Сан-Антонио и Оклахома-Сити.

Отметим, что Юта впервые с 2010 года сыграет в плей-офф два сезона подряд. К слову, Лос-Анджелес уже пятый сезон подряд оказывается за бортом плей-офф НБА.

Ранее сообщалось, что Миллуоки стала последней командой на Востоке, обеспечившей место в плей-офф.

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Теги: баскетбол, НБА, Юта Джаз
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